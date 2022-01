Covid: classi in quarantena e autisti positivi, Gtt sospende corse bus

Il Covid 19 sospende temporaneamente alcune corse bus nella Città Metropolitana. A causa infatti dell’elevata contagiosità di Omicron, Gtt deve fare i conti con pullman in orari scolastici semivuoti a causa di migliaia di studenti costretti in DAD, così come con il personale positivo. A quest’ultimi si aggiungono i conducenti sprovvisti di Green Pass.

Ad ottobre ben 180 autisti senza Green Pass

Al 20 ottobre scorso erano ben 180 gli autisti che non si erano vaccinati: ad inizio dicembre il Gruppo ne aveva assunti in sostituzione circa un centinaio. Un piano straordinario che aveva permesso incrementare i turni e fare più passaggi di bus.

Corse tagliate sulle linee 432 e 510

A distanza di quasi due mesi Gtt deve rivedere l’orario a causa del Covid, tagliando così su alcune corse extraurbane. Se ieri ne erano state sospese ben 29, oggi lo stop è per quattordici così suddivise: otto sulla linea 432 Alpignano-Orbassano-None e sei sulla 510 Torino-Cumiana- Giaveno (Pinerolo).

"Ci impegneremo per ridurre al minimo i disservizi"

“Faremo il possibile – scrive l’azienda sul sito - per evitare ripercussioni sul servizio offerto, ci scusiamo sin da ora per l’eventuale disagio e ci impegneremo per ridurre al minimo eventuali disservizi”. “Comunicheremo sul sito internet e tramite i canali social di infomobilità lo stato del servizio fino al ritorno alla normalità” concludono. Di seguito il dettaglio delle corse sospese.