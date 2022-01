Eurovision, la band che rappresenterà la Bulgaria si esibirà a Torino il 12 marzo 2022

Lo show si terrà sabato 12 marzo al CAP10100, e farà parte del tour europeo della band, per la promozione di “Intention”. La band si presenterà con la sua formazione classica: Ronnie Romero (Rainbow, MSG) alla voce principale, Slavin Slavchev, Bobby "Killer Whale" Mudolov e Lina Nicole ai cori, Bisser Ivanov - chitarra, Stoyan Yankoulov - batteria, Dimitar Sirakov – basso e Ivo Stefanov e Samuel Eftimov alle tastiere.

Oltre alla canzone in gara per gli Eurovision, "Intention", la band suonerà alcune delle canzoni più popolari dei loro ultimi tre album: Sorcery Inside, Life Motion e The Creation.