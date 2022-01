Ivrea: incendio distrugge un'intera abitazione, salva la famiglia

Ha coinvolto un’intera abitazione di due piani l’incendio scoppiato nella notte a Ivrea, in via Miniere. Nessun ferito, la famiglia, madre, padre e figlio di 20 anni, si è salvata. L’allarme è stato dato verso mezzanotte. Le fiamme hanno invaso la casa in pochi minuti. Sul posto i Vigili del Fuoco con sette squadre che hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme. Ancora da stabilire le cause dell’incendio.