Si finge ispettore di Polizia a caccia di un ladro e deruba una coppia di anziani a Barriera di Milano [VIDEO]

Se lo sono ritrovati alla porta, fingendo di essere un poliziotto impegnato nelle indagini dopo l'arresto di un ladro sorpreso nello stabile di via Monte Rosa e sono caduti nella trappola. Le vittime sono una coppia di anziani coniugi che abitano in Barriera di Milano. L'uomo, dopo aver guadagnato la fiducia delle due persone anziane, è riuscito a entrare nel loro appartamento e a farsi indicare dove erano nascosti soldi e oggetti preziosi.







Una volta uscito dall'edificio, però, il malvivente è salito in macchina con un complice dandosi alla fuga. Ma i loro movimenti non sono sfuggiti alla vista di una pattuglia di poliziotti, che hanno deciso di fermarli e verificare cosa stessero facendo. A bordo hanno sorpreso D.R. (44 anni e già sorvegliato speciale della polizia: il complice rimasto al posto di guida) e V.S., l'uomo entrato in casa dei due anziani, 43 anni e già condannato ai domiciliari. Una volta uscito dall'edificio, però, il malvivente è salito in macchina con un complice dandosi alla fuga. Ma i loro movimenti non sono sfuggiti alla vista di una pattuglia di poliziotti, che hanno deciso di fermarli e verificare cosa stessero facendo. A bordo hanno sorpreso D.R. (44 anni e già sorvegliato speciale della polizia: il complice rimasto al posto di guida) e V.S., l'uomo entrato in casa dei due anziani, 43 anni e già condannato ai domiciliari.

Compreso di trovarsi spalle al muro, i due malviventi hanno prima provato a chiudersi dentro il veicolo, poi hanno iniziato a dimenarsi scalciando e colpendo gli agenti. Non prima di aver anche anche cercato di investire con l'auto uno dei poliziotti, che ha riportato contusioni successivamente giudicate guaribili in cinque giorni.

Dopo averli finalmente bloccati, i due sono stati perquisiti dalle forze dell'ordine e sono stati trovati in possesso di diversi gioielli in oro, 850 euro in contanti e un finto tesserino riportante la dicitura “Polizia 113”, la fotografia di un uomo sconosciuto (somigliante a V. S.) e le generalità di un inesistente Ispettore Capo.

La refurtiva rinvenuta all’interno dell’autovettura dei malviventi è stata riconosciuta dai due anziani ed è stata restituita, così come il denaro. I due malviventi sono stati tratti in arresto per furto aggravato in abitazione e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre il falso ispettore è stato anche arrestato per evasione dai domiciliari.