Cinque arresti per la guerriglia urbana del 26 ottobre 2020 a Torino

Martedì scorso personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di cinque persone che si erano rese responsabili dei gravi fatti perpetrati nel centro di Torino la sera del 26 ottobre 2020, quando vennero devastati e saccheggiati una quarantina di esercizi commerciali, generando danni per oltre un milione di euro.

Il provvedimento è stato adottato in virtù della sentenza emessa in data 22 gennaio 2022 dalla Corte di Cassazione, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso l’ordinanza emessa in data 24.05.2021 dalla Sezione del Riesame del Tribunale di Torino.

Quattro persone, tutti soggetti maggiorenni residenti a Torino, sono stati rintracciati presso le rispettive residenze in quanto già sottoposti, nell’ambito del medesimo procedimento penale, agli arresti domiciliari. Il quinto è stato, invece, individuato in serata al suo rientro a Savona, dove, nel pomeriggio, aveva presenziato ad un’udienza dinnanzi al Tribunale.