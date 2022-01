Incendio ex bowling di Chiusa di San Michele, in due ore i pompieri domano le fiamme

I Vigili del fuoco di Torino dalle 8 di oggi, sabato 29 gennaio, sono intervenuti presso l’ex bowling di Chiusa di San Michele per un incendio che ha coinvolto vario materiale accumulato al piano interrato e al piano strada della struttura ormai in disuso da decenni.

Le squadre 91 Susa, e dei volontari di Borgone con due ore di lavoro hanno risolto la situazione. Sul posto anche i Carabinieri della zona.