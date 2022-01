Con "Porgi la zampa" Nichelino spiega cosa fare quando si trova un animale disperso o abbandonato

RITROVAMENTO CANE: in caso di ritrovamento di cane vagante, sano o ferito che sia, è necessario contattare la Polizia Locale o i Carabinieri (in orari notturni in cui la PL non effettua servizio) , che allerteranno il Canile competente per territorio, che interverrà per la lettura del microchip e la riconsegna dell'animale al legittimo proprietario o la cattura del cane in caso quest'ultimo non sia immediatamente reperibile o in assenza di microchip. Una volta fatta la segnalazione, se il cane non è avvicinabile, è opportuno restare sul posto, cercando di evitare che si metta in situazione di pericolo e attendere l’arrivo del canile di competenza.