Isabella Ragonese debutta in "Da lontano (chiusa sul rimpianto)"

Martedì 1° febbraio, alle 19.30, debutta al Gobetti “Da lontano (Chiusa sul rimpianto)”, scritto e diretto da Lucia Calamaro per l'attrice Isabella Ragonese, con la partecipazione di Emilia Verginelli. Il disegno luci è di Gianni Staropoli, i costumi sono di Francesca Di Giuliano e le scene sono di Katia Titolo.

Questa nuova creazione di Lucia Calamaro, tra le voci più interessanti della scena italiana, è uno spettacolo sul rimpianto, ma anche sull’ascolto, sul perdono e sulla comprensione di un’anima che non ha i mezzi per reagire alla propria realtà, rimanendone schiacciata.

Da lontano, prodotto da Pierfrancesco Pisani – Isabella Borettini per Infinito Teatro e da Argot Produzioni, resterà in scena al Teatro Gobetti per la Stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino fino a domenica 6 febbraio.