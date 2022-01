Moncalieri, finalmente in discesa il numero della classi in quarantena

Se il bollettino regionale segna da alcuni giorni un calo dei contagi e delle ospedalizzazioni, questo dato si trasferisce anche sulla scuola, che dopo un avvio di 2022 difficilissimo, inizia a vedere scendere il numero delle classi e delle sezioni in quarantena. A Moncalieri, rispetto a lunedì 24, l'ultima settimana di gennaio ha segnato un calo di 16 classi.

I dati sono stati forniti dall'assessore all'Istruzione Davide Guida: "Questa settimana si è chiusa con una decrescita delle quarantene, 16 classi in meno rispetto a lunedì scorso. Il dato deriva soprattutto dal rientro in classe degli alunni dopo il periodo di sospensione della didattica in presenza". Guida, però, ha invitato tutti a mantenere alta la guardia: "La situazione rimane comunque ancora complessa".