Freddo e vento a Torino, in centro apre il campo d’accoglienza della Croce Rossa: “Ci aspettiamo il pienone” [VIDEO e FOTO]

“Oggi fa freddo e c’è vento: ci aspettiamo il pienone”. Non poteva esserci un giorno più adatto per inaugurare il campo di accoglienza per clochard allestito dalla Croce Rossa in piazza San Giovanni, davanti al Duomo di Torino.

La Croce Rossa: 28 posti letto e pasti forniti da noi

La struttura, montata nel fine settimana, ha aperto le tende ai senzatetto alle 18. “Vogliamo che queste tende tolgano dalla strada quelle persone che stanno dormendo sotto i portici a Torino: cerchiamo di dare ai senza fissa dimora più abitabilità” spiega Marco Pichetto, responsabile siti emergenziali Croce Rossa Torino. E’ stata la Croce Rossa a provvedere a tutto: materassi, coperte, pasti e tende.

Il menù di questa sera prevede un primo, un secondo, un contorno, pane, frutta e acqua e non contempla il maiale, alimento che i diversi mussulmani accolti non mangiano. Gli orari di apertura vanno dalle 18 alle 23, fino ad esaurimento posti. Nessuno, in ogni caso, viene respinto: “Se il centro è pieno, chiediamo al servizio Boa del Comune che sposterà i senzatetto nelle strutture dove ci sono posti” racconta Pichetto.

Il primo clochard ospitato: "Stanotte mi hanno buttato via le coperte, qui invece è bello"

Tra i primi ospiti della tendopoli realizzata a due passi dalle Porte Palatine, un clochard che questa notte ha dormito sotto i portici di quel “palazzaccio” del Comune a due pass dalle tende della Croce Rossa. Il suo nome è Samir, un uomo di 40 anni, tunisino, a Torino da un anno e mezzo. In attesa di entrare nella tenda per cercare un po’ di calore, l’uomo si confida: “Che bella questa struttura. Torino è fredda, stamattina stavo male”. “Ho dormito davanti al Duomo, al palazzaccio, ma mi hanno buttato tutte le coperte. Me le ha buttate il responsabile del palazzo, non vuole che dormiamo qui” è la sua denuncia. Questa notte, il senzatetto potrà dormire al caldo, con la certezza di avere persone che si occuperanno di lui.