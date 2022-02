Occupazioni abusive, controlli a tappeto nei cortili della case Atc in via Sospello

Al lavoro questa mattina, insieme ad un gruppo di tecnici Atc, gli agenti del reparto Polizia Abitativa, quelli del Reparto Operativo Speciale e quelli del comparto Unità Rimozione Veicoli Abbandonati. Le verifiche hanno riguardato le parti comuni dei 18 edifici (dove si trovano, in tutto, circa 600 appartamenti), i cortili interni e alcune unità immobiliari. Sono infatti stati controllati tutti gli appartamenti al momento sfitti per i quali erano arrivate nei giorni scorsi segnalazioni per 4 presunte occupazioni abusive. Un appartamento è risultato occupato abusivamente e per l’occupante, che ha dichiarato di essere intenzionato a lasciare l’alloggio entro pochi giorni, è scattata la notizia di reato. Atc ha provveduto nel frattempo a posizionare impianti antifurto sugli appartamenti più a rischio per prevenire nuove possibili occupazioni.

Sono invece 20 le auto abbandonate nei cortili per le quali è scattata la procedura per la rimozione. Di queste una è risultata essere un’auto rubata ed è stata posta sotto sequestro giudiziario. Nel corso dei controlli è stata messa in atto anche una maxi operazione di pulizia, con la rimozione di parecchi rifiuti ingombranti abbandonati (mobili, biciclette, rottami e masserizie) ed è stata rimossa una recinzione metallica che qualcuno aveva installato senza autorizzazione per delimitare una parte di cortile.