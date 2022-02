Campagna vaccinale a Torino, ecco gli hub ad accesso diretto a partire dal 7 febbraio

Rallenta il contagio, accelera la campagna vaccinale. Il Piemonte insiste per raggiungere una platea sempre più ampia di cittadini che vogliano immunizzarsi contro il Covid e da lunedì 7 febbraio - come annunciato nei giorni scorsi anche dal presidente della Regione, Alberto Cirio - entrano in vigore nuove possibilità.



In particolare, a Torino sarà possibile effettuare la vaccinazione con accesso diretto (senza prenotazione) per tutte le persone maggiori di 12 anni, residenti a Torino, che devono ancora sottoporsi alla prima dose di vaccino anti Covid. Ma anche per tutte le persone con green pass in scadenza (nelle successive 72 ore).