“Mio padre è morto in casa e dopo due giorni non viene a prenderlo nessuno”: la testimonianza choc a Torino

È un dramma del dolore che si consuma ogni ora che passa quello vissuto da una famiglia torinese, dilaniata dalla morte del proprio caro e in straziante attesa che un medico possa certificarne il decesso, consentendo di dare adeguata sepoltura alla salma.



L’incubo ha inizio nella notte tra giovedì e venerdì, quando nel letto di casa il signor Mario (nome di fantasia), 87 anni da poco compiuti, lascia il proprio corpo per diventare puro spirito. A piangerlo la moglie, un figlio e un nipote che si prendeva cura dei due anziani coniugi.



Come regolamentato dalla legge, in caso di decesso in casa la prima cosa da fare è rivolgersi al proprio medico curante per accertare la morte, compilare il “modulo ISTAT” e contattare il medico legale incaricato dalla ASL affinché, dopo la 15esima ora dal decesso e non oltre la 30esima, esegua la visita necroscopica e trasmetta al Comune il certificato di accertamento di morte.



Una procedura burocratica piuttosto complessa che molto spesso arreca ancora più dolore a famigliari già sconvolti. Ed è proprio quanto accaduto alla famiglia del signor Mario, da due giorni in attesa che un medico legale possa certificarne la morte. "Mio padre continua a rimanere nella sua stanza, a letto: mia madre, anziana, ha dovuto dormire su un lettino di fortuna e mio nipote su una sedia" racconta il figlio Alberto, che oltre al dolore per la scomparsa del padre prova invano da quasi 48 ore a dare una degna sepoltura al proprio genitore.



Guardia medica, Asl, pompe funebri. Tutti sembrano interessarsi del caso, ma nessuno di fatto riesce a sbrogliare una situazione che diventa ogni momento più pesante e drammatica. Oltre al dolore di avere la salma di un proprio caro a pochi metri di distanza, chiusa in una stanza, si aggiunge un non secondario aspetto sanitario. "Apra la finestra e spenga il riscaldamento" è il consiglio dato alla famiglia in lutto. L'Asl, contattata dal figlio, afferma di non aver mai ricevuto la segnalazione di decesso. Lo scarico di responsabilità è inevitabile.



Una situazione per cui nessuno sembra avere una spiegazione, ma che non sfugge da una certezza: il dramma vissuto da una famiglia torinese in angosciante attesa, che spera solo di far uscire il signor Mario da quel letto di morte. Per poterlo salutare e piangere con la dovuta dignità.