Forte di Fenestrelle: la Città Metropolitana pronta a valorizzare il suo monumento simbolo

“Il lavoro della cabina di regia permanente, nuove modalità di ascolto e sinergia sono la base di partenza per avviare insieme al territorio nuovi progetti di valorizzazione del Forte di Fenestrelle”: lo auspica il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo in una lettera ai soggetti pubblici e privati firmatari del protocollo d’intesa sulla fortezza, siglato il 6 dicembre scorso.

Nei giorni scorsi, l’esito del bando aperto dal Demanio per l’assegnazione della gestione del complesso monumentale è stato favorevole all’associazione San Carlo Onlus. “La Città Metropolitana è ben consapevole delle proprie responsabilità sul futuro del Forte, che è anche il nostro monumento simbolo: intendiamo adoperarci in particolare per realizzare un efficace coordinamento, che assicuri la partecipazione di tutti i firmatari alle decisioni. - aggiunge il Vicesindaco metropolitano Suppo nella lettera, firmata insieme al Consigliere metropolitano Marco Cogno, Sindaco di Torre Pellice – È indispensabile coinvolgere anche altri attori istituzionali, sociali ed economici del territorio, con l’obiettivo di valorizzare il Forte e le sue potenzialità culturali, storiche, economiche e sociali, per un lavoro che vada a vantaggio non solo del Pinerolese ma dell’intero territorio metropolitano”.