Nichelino, resta ancora chiusa via Bardonecchia dopo il crollo del capannone di una ditta

Lunedì mattina la paura è stata tanta a Nichelino, a seguito del crollo del capannone di una ditta, complice il fortissimo vento, in via Bardonecchia. Le conseguenze potevano essere ben peggiori, invece i danni si sono limitati ad alcune auto parcheggiate nelle vicinanze.

Via Bardonecchia ancora chiusa

Dopo il sopralluogo dei Vigili del fuoco, del vice sindaco Carmen Bonino, dei tecnici comunali e del comandante della Polizia Locale Luigi Grasso, resta ancora chiusa via Bardonecchia , fino a che non saranno terminati i lavori di ripristino e messa in sicurezza dell'area. Chi deve recarsi nelle proprie abitazioni o nelle ditte della zona, potrà entrare da Areamondo, che si è resa disponibile al passaggio delle vetture, di moto e bici.

E' stata transennata e interdetta al transito l'area tra Via Novalesa e via Cacciatori: è previsto un restringimento sulla strada per consentire il deflusso delle auto. Sperando che in poco tempo la situazione possa tornare alla normalità.