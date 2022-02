Ritorsioni su un maresciallo dei carabinieri 'colpevole' di avere svolto un controllo su un ristorante gestito da un amico dei colleghi

Ritorsioni su un maresciallo dei carabinieri 'colpevole' di avere svolto un controllo a sorpresa su un ristorante gestito da un cittadino cinese amico dei colleghi. È uno degli episodi contenuti nelle carte dell'inchiesta sull'ufficio Ispettorato del lavoro dell'Arma che ieri, a Torino, ha portato a quattro arresti, tra cui quello del comandante Maurizio Trentadue, e a una serie di misure interdittive.

A raccontarlo gli investigatori, il 5 febbraio, è stato lo stesso militare, A.M., il quale ha riferito che un giorno del 2017 o del 2018 aveva svolto una ispezione non programmata nel locale - in gergo un 'controllo a vista' - perché aveva saputo della probabile presenza di lavoratori in nero, cosa che in effetti accertò. In seguito ricevette delle telefonate in cui colleghi gli chiesero i motivi per i quali aveva preso quell'iniziativa.

Inoltre, riporta l'Ansa, "vi fu una riunione in cui il comandante Trentadue disse che non si dovevano fare controlli senza la sua autorizzazione". Quindi i rapporti "si deteriorarono" e, sempre secondo quanto si legge nelle carte dell'inchiesta, il maresciallo si sentì dire di lasciare il nucleo; poi viene anche fatto un tentativo di "abbassare" il suo curriculum (le "note caratteristiche") togliendo delle "aggettivazioni utili per la progressione di carriera".