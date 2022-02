Eurovision 2022, cresce l’attesa dopo Sanremo: condurranno Pausini, Cattelan e Mika

Mancano circa 3 mesi all’edizione 2022 dell’Eurovision, ma il conto alla rovescia è già iniziato. Dopo Sanremo, infatti, gli amanti della musica desiderano fare il bis, e questo contest rappresenta il modo migliore per divertirsi sulle note suonate sui palchi e in tv. L’Eurovision, grazie alla vittoria dei Maneskin, approderà infatti presso i lidi italiani, e si tratta di un’occasione da non perdere.

L’attesa e i preparativi per l’edizione 2022 dell’Eurovision

L’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest si terrà a Torino, e avrà l’onore di ospitare anche i vincitori del Festival di Sanremo: Mahmood e Blanco. Si tratta di un evento molto atteso, come dimostra il conto alla rovescia apparso sulla Mole Antonelliana, che testimonia le grandi attenzioni nei confronti di questo contest musicale. Saranno addirittura 41 i paesi collegati in diretta con le telecamere che riprenderanno l’evento; dunque, si parla di una manifestazione d’affetto e di interesse davvero enorme. Dato che si tratta di un evento molto particolare e speciale, anche la conduzione dovrà essere impeccabile e di spessore.

Non a caso, i conduttori dell’edizione 2022 dell’Eurovision, scelti per l’occasione, saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. La scelta dei tre non è stata ovviamente casuale. Laura Pausini da anni rappresenta oramai una star di livello globale, in grado di rappresentare l’Italia con le sue canzoni tradotte e cantate in inglese. Cattelan è vicino alla sua consacrazione a livello internazionale, mentre per Mika non servono presentazioni: si tratta semplicemente di una delle popstar più amate al mondo. Con un terzetto del genere, e con un palco così prestigioso, c’è da scommettere che saranno fuochi d’artificio.

Come e quando sarà possibile guardare la nuova edizione del contest

Come detto, l’edizione 2022 dell’Eurovision si terrà in Italia e più precisamente al PalaOlimpico di Torino. Le semifinali andranno in scena il 10 e il 12 maggio 2022, mentre le finali si terranno il 14 maggio. È chiaro che gli appassionati potranno godersi lo spettacolo in tv, grazie alla Rai (canali Rai 1 e Rai 4) e anche su RaiPlay, quindi in streaming. Lo si potrà guardare anche sul canale YouTube ufficiale in diretta.

È bene specificare però che l’evento verrà trasmesso in eurovisione, quindi al di fuori della zona UE potrebbe non essere disponibile. Per chi vive fuori dall’Europa si consiglia quindi di consultare alcune guide o recensioni che mostrano ad esempio il funzionamento di Cyberghost VPN. Si tratta di una virtual private network: servizio che permetterà a tutti di guardare l’evento in diretta su RaiPlay, al di là della provenienza geografica della propria connessione. Vale proprio la pena di informarsi e di trovare delle soluzioni ai blocchi geografici, perché questa edizione dell’Eurovision Song Contest promette meraviglie, a partire dai conduttori fino ad arrivare ovviamente ai cantanti in gara.