Domani a Nichelino lavori sulle rete elettrica: le vie interessate dai possibili disagi

Domani, venerdì 11 febbraio, dalle ore 13 alle 17, a Nichelino l’energia elettrica sarà interrotta in alcune zone per lavori di manutenzione sugli impianti.

Le strade interessate sono: via Vittorio Veneto 1, dal 7 all'11 e dal 15 al 17; via Quattro Novembre dal 38 al 42, 35, 39; via Giuseppe Giusti; via Stupinigi dal 2 al 10; piazza Di Vittorio e via Oberdan.

Durante le ore indicate, necessarie per l’effettuazione dei lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Si invita pertanto a prestare attenzione.