Donna investita da un treno a Porta Susa: soccorsa, gli altri convogli spostati di binario

Una donna è stata investita questa mattina a Porta Susa. Si lavora ancora per ricostruire la dinamica che ha portato all'impatto, ma i soccorritori hanno potuto raggiungere la signora e portarla via in ambulanza.



Il traffico dei convogli non ha subito rallentamenti o sospensioni: tutti i treni, infatti, sono stati deviati su altri binari e la circolazione è proseguita regolarmente.



Il treno coinvolto è un Italo 9923 che da Porta Nuova era diretto a Roma. La donna è stata colpita mentre si trovava sul secondo binario.