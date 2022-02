Consulta femminile, approvate modifiche al regolamento

La Consulta femminile regionale, riunita in assemblea plenaria alla presenza del consigliere segretario Gianluca Gavazza e presieduta dalla presidente Ornella Toselli, ha approvato oggi all’unanimità alcune modifiche al proprio regolamento. In particolare è stato previsto che l’ammissione alla Consulta di nuovi gruppi organizzati possa avvenire, su proposta dell’Ufficio di presidenza e dopo un esame collegiale delle finalità e attività dell’organizzazione, con una deliberazione assunta non più a maggioranza assoluta delle componenti, bensì a maggioranza delle presenti, che dovranno però essere almeno un terzo delle Consultrici per rendere valida la votazione.

Secondo i nuovi quorum è stata deliberata l’ammissione di tre nuove associazioni, ovvero Aief, Mondo di donna e Moica.

La presidente Toselli ha illustrato la necessità che la Consulta femminile regionale esprima un parere in merito alla nuova legge elettorale e l’assemblea ha approvato la proposta di dare mandato all’Udp di stilare un documento di apprezzamento per l’inserimento della tematica dell’equa rappresentanza di genere nelle liste elettorali e della doppia preferenza all’interno della legge elettorale piemontese.

La Consulta si è inoltre espressa favorevolmente sulla possibilità di organizzare un convegno di aggiornamento in merito all’istituzione di un fondo per gli orfani di femminicidio, con il coinvolgimento dell’assessore regionale competente e della Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza.

E' stato poi fornito un aggiornamento su alcuni progetti già presentati: “Sperimentazione di azioni di welfare per imprenditrici", proposto dall’Apid e sul progetto Spring school di Almaterra, un seminario che si svolgerà dal 25 al 27 marzo rivolto alle donne che si interrogano sulla narrazione delle problematiche femminili espresse nei cambiamenti del linguaggio odierno. È inoltre stato approvato l’inserimento nel piano di attività 2022 di una delle iniziative del progetto Sosdonna- terza edizione e di una serie di proposte in tema di salute femminile presentate da Andos insieme con Fidapa Torino S. Giovanni.

Per quanto riguarda la proposta di istituzione per legge della figura del Garante per gli anziani è prevista a breve l’organizzazione di un convegno di presentazione.