Lo Russo aumenta l'Irpef ai torinesi, la maggioranza sta con il sindaco e attacca Marrone: "Ricatti infantili"

E proprio contro l'esponente della giunta Cirio si scaglia la capogruppo comunale del Pd Nadia Conticelli, che chiarisce come gli stanziamenti della Regione "trasferiti al Comune di Torino non sono una mancetta per il sindaco, ma sono servizi per i torinesi: trasporto pubblico, fondo sociale,...". "La manovra del capoluogo - aggiunge - è collegata ad un trasferimento da parte del Mef di 70 milioni di euro che compenseranno le spese per i mutui passivi e consentiranno di potenziare i servizi". Conticelli parla di provocazione demagogica di Marrone dato "che i fondi regionali provengono dallo Stato e sono destinati ai Comuni", invitando il presidente Cirio ad accompagnare lo sforzo della Città "per la ripresa economica e sociale, come si è impegnato responsabilmente a fare".