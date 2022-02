Civich, il Comune lancia l'allarme: "Senza assunzioni nel 2024 a Torino mancheranno 500 vigili"

A Torino mancano i Civich e la situazione è destinata ad aggravarsi se il Comune non farà assunzioni. A rilanciare l’allarme l’assessore alla Polizia Municipale Gianna Pentenero, che oggi in Commissione ha “scattato” una fotografia della situazione del corpo.

Persi 185 agenti

Dal 2017 ad oggi sono andati in pensione 348 agenti e ne sono stati assunti appena 163: in cinque anni i vigili hanno perso 185 unità. Al momento, come ha spiegato Pentenero, sono in servizio “1.514 agenti, commissari ed ispettori, 131 amministrativi e 28 ausiliari per un totale di 1.663”.

Età media dei vigili 52 anni

Donne e uomini che nella maggioranza dei casi non è più giovanissima: l’età media è di 51-52 anni e solo il 5% ha meno di 32 anni. “Superati i 54 anni – ha spiegato l’assessore – non si possono fare i quattro turni. Su 1.514 vigili, solo 998 sono idonei mentre 516 non lo sono”. La situazione più grave è quella dei comandi periferici, che a causa della scarsità di personale faticano a garantire il servizio sul territorio.

300 pensionamenti da qua al 2024

Da qui al 2024 Palazzo Civico stima circa 300 uscite dal comando di via Bologna per anzianità, arrivando così appena a 1.300 agenti in servizio. “Il livello essenziale – ha chiarito Pentenero – è di 1.800”. Sommati ai 185 Civich persi fino ad oggi, mancheranno all’appello ben 500 unità se il Comune non provvederà a reclutare nuovo personale con i concorsi. “Il Pnrr – poi aggiunto l’assessore - non permette di fare assunzioni”.