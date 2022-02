Obbligo Green Pass per lavoratori over 50, si dimezzano i dipendenti comunali no vax (VIDEO)

Obbligo Green Pass per lavoratori over 50, si dimezzano dipendenti comunali no vax

Si dimezza il numero dei dipendenti del Comune di Torino no vax. Se nelle scorse settimane erano circa 500 i lavoratori di Palazzo Civico che non si erano vaccinati contro il Covid-19, oggi sono scesi a 219. Per questi la Città sta valutando se esistano i presupposti per l'eventuale esenzione vaccinale, o cause legittime per la mancata presenza in ufficio.

Obbligo super Green Pass over 50, Lo Russo: "Deterrente, non punizione"

Sul totale di 7.400 dipendenti comunali, scende così al 3.3% il numero di coloro che hanno rifiutato la somministrazione di AstraZeneca, Moderna e Pfizer. Proprio oggi è entrato in vigore l'obbligo di super Green Pass, per tutti gli over 50, per accedere ai posti di lavoro: questa mattina un centinaio di persone hanno preso parte ad un presidio in piazza Palazzo di Città per dire no all' imposizione della carta verde. "Il provvedimento del Governo - ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo - che condivido pienamente, ha una funzione non certo punitiva ma deterrente".

"Tra i dipendenti no vax prevalga il buon senso"

Il primo cittadino auspica poi che tra i dipendenti della Città no vax "prevalga il buonsenso", che "possano comprendere l'esigenza che abbiamo tutti di proteggerci e di proteggere anche l'utenza".

"Assunzione personale fondamentale per rimettere in funzione Comune"