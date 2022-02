Ipotesi omicidio colposo per il cacciatore di Savigliano che ferì mortalmente Luca Osella

E’ in corso in queste ore l’esame autoptico che il sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Asti Davide Lucignani ha disposto sulla salma di Luca Osella.



Il 32enne di Carmagnola, elettricista, sposato da pochi mesi e in attesa del primo figlio, è stato ferito mortalmente nella prima mattinata di sabato scorso, 12 febbraio, mentre insieme a un compagno aveva da poco iniziato una battuta di caccia di selezione al capriolo nei boschi di località Baroli a Baldissero d'Alba.



Ad attingerlo mortalmente, per quello che si presume essere stato un terribile incidente, il proiettile esploso da un altro cacciatore, un 57enne di Savigliano, che attualmente è a piede libero, non sottoposto dunque ad alcun regime di misura cautelare.



Sul tragico accaduto (l’ipotesi di reato è quella dell’omicidio colposo) sta indagando il Tribunale di Asti, che ha già convalidato il sequestro delle armi. La famiglia del giovane ucciso è intanto in attesa del nullaosta per i funerali.