"Le Vele" del Filadelfia resteranno, a breve la sostituzione dei teloni danneggiati dal vento

Una cosa è certa, le vele dello Stadio Filadelfia non si muoveranno da lì. Il Torino FC è inamovibile su questo punto e il 12 agosto, giorno in cui le vele attuali dovrebbero essere da contratto rimosse, saranno consolidate con altre uguali oppure sostituite da un altro sistema antiveduta.

“Il Torino FC si rifiuta di toglierle prima della scadenza, se dà un’altra folata di vento rischia di venire giù tutto e fare dei danni. Abbiamo chiesto di toglierle fino alla fine del campionato, ma sono stati irremovibili” spiega il presidente della Fondazione Stadio Filadelfia, Domenico Beccaria.

E così le vele, già parzialmente strappate proprio dal vento delle settimane scorse, resteranno su. “A brevissimo i teloni rovinati saranno sostituiti da altri nuovi, poi si darà aspettare il 12 agosto, quando in teoria dovrebbero essere fatti i lavori di consolidamento o realizzato un nuovo sistema”.

Nel frattempo, è stata fatta una perizia sulla struttura attuale: “Abbiamo dato incarico dell’azienda delle vele di fare le verifiche relative al ripristino e al consolidamento della struttura. E’ stato ipotizzato di rinforzare la struttura metallica, aumentando il quantitativo di metallo da saldare sulle traversine esistenti per ridurre la flessibilità. Contestualmente però si deve pensare di fare un rinforzo della struttura portante, sia dei basamenti sia dei pennoni”.

Un intervento che però comporta una spesa di circa 300/400 mila euro. “E’ in atto una procedura per capire quali siano le carenze e chi sia il responsabile di questi difetti in modo da poterlo citare e ottenere un rimborso - spiega Beccaria-. È stata fatta una atp (accertamento tecnico preliminare) che ha valore legale perché fotografa la situazione in maniera chiara, in modo tale che se vengono fatti lavori di modifica, l’eventuale chiamato in causa, non può dire che sono stati i nostri lavori ad aver generato il problema - e aggiunge - I lavori sono indispensabili qualsiasi sistema antiveduta si voglia mettere. Va fissato su una struttura in grado di sorreggerlo.

Le prossime iniziative al Filadelfia

Le vele tuttavia non sono la sola questione portata avanti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione la quale spera che il Filadelfia “possa progressivamente tornare ad essere quel punto di aggregazione che i tifosi della gloriosa maglia granata meritano”.

Tra le prossime iniziative in tale senso ecco allora l’organizzazione per il prossimo 25 maggio di una giornata di festeggiamenti per il quinquennio dall’inaugurazione della nuova struttura con una mostra fotografica nei cortili dello Stadio; ma anche l’intitolazione delle panchine dello Stadio ai maestri Ernest Egri Erbstein e Vittorio Pozzo, nonché della tribuna centrale al compianto Ferruccio Novo. Saranno inoltre avviate alcune attività propedeutiche alla messa in sicurezza dei reliquati delle curve dello Stadio con una sponsorizzazione aperta a quelle imprese che hanno già manifestato la propria disponibilità a supportare le conseguenti attività o ad altre che vorranno nel frattempo affiancarsi.

“Il nostro biettivo sarà cercare di riportare il Fila alle origini, come punto di aggregazione. Per questo vorremmo infine, cercare di convincere il Torino ad aprire al pubblico il cortile” conclude Beccaria.