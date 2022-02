Guide Turistiche, cambio al vertice: Barbara Sapino è la nuova presidente. "Pronti per i grandi eventi"

Cambio al vertice del mondo turistico piemontese. In particolare, per il settore delle guide. L’ Assemblea dei soci di GIA Piemonte (Guide ed Accompagnatori Turistici) ha rinnovato il nuovo direttivo per il biennio 2022/2024 e la nuova presidente è Barbara Sapino , 52 anni, guida turistica dal 2012 e che subentra a Monica Gnocchi.

Ad affiancarla, il direttivo che comprende Roberto Boselli (già in carica nel direttivo precedente) vicepresidente, Eugenio Buffa di Perrero tesoriere, la segretaria Laura Sgarlazzetta (già in carica nel Direttivo precedente) e la decana Elda Brunelli, consigliera. Il direttivo sarà supportato dai 3 probiviri: Luciano Di Muro, Silvana Demichelis, e Lina Brun.

" Il Direttivo uscente - si legge in una nota ufficiale - consegna un'associazione viva, visibile e fortemente radicata sul territorio, interlocutore privilegiato con le principali Istituzioni e partecipe a tutti i Tavoli del Turismo, avviando nuove collaborazioni con le altre associazioni. Nonostante i due anni legati all’emergenza sanitaria in cui le guide e gli accompagnatori hanno visto praticamente azzerare il proprio fatturato, l’Associazione ha mantenuto la sua compagine associativa, ha fatto rete con le altre categorie del turismo e ha lavorato sui Progetti di Riattivazione Turistica post covid ".

“Affronteremo questa nuova sfida con grande entusiasmo – dichiara la presidente Sapino - con l’obiettivo di contribuire concretamente alla ripartenza in sicurezza del Turismo e all’ulteriore crescita del nostro territorio. Lavoreremo alacremente per la categoria; in questo confidiamo in un costante e proficuo dialogo con le Istituzioni locali e regionali a tutti i livelli. Ribadiamo fortemente la nostra lotta all’abusivismo e lavoreremo per uno sblocco della normativa sulla professione della Guida e siamo pronti fin da subito a metterci al lavoro per i Grandi Eventi di Torino dei prossimi mesi”.