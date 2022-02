Grugliasco, gli scout in prima fila per dare una mano a realizzare il welfare di comunità

Il gruppo Scout Grugliasco 7 in collaborazione con il progetto “Well Fare-Fare Bene (Ancore 2.0)” ha avviato dal mese di febbraio un’iniziativa che prevede azioni di supporto per piccole commissioni, momenti di compagnia dedicati agli anziani della città oltre che la consegna dell’acqua in bottiglie di vetro. L’obiettivo della proposta è quello di mettere a disposizione le energie e il tempo di giovani a favore dei concittadini più anziani, al fine di costruire legami volti a superare l’isolamento che spesso contraddistingue le persone anziane sole.

I 10 ragazzi coinvolti in questa iniziativa, che durante il servizio si muoveranno in coppia, sono stati associati ad altrettanti 10 anziani del territorio individuati grazie al lavoro capillare che il progetto Well Fare (conosciuto anche come progetto An.Co.Re.) svolge da quasi 3 anni in città. Come afferma l’operatore del progetto Carmen Perrone: «C’è bisogno di chi si prende cura degli anziani del territorio anche solo un paio d’ore alla settimana con piccoli gesti. Le persone che abbiamo individuato hanno subito accolto con favore questa proposta e già nel primo incontro di conoscenza con i ragazzi del clan Grugliasco7 si è subito creato un buon feeling. La cosa che mi ha colpito è che sono stati i ragazzi a cercarci per una collaborazione».

Anche per il gruppo scout, abituato ad impegnarsi in occasioni di servizio per il territorio, è una possibilità di mettersi a disposizione in maniera concreta. Come infatti rimanda Laura Marchetti una dei ragazzi del gruppo: «Tra le frasi che amiamo pronunciare durante le nostre attività, due ci stanno particolarmente a cuore: "sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo" e "lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato". È bello vedere che i ragazzi, oltre a pensare tutte queste cose, facciano del loro meglio per metterle in pratica. Ed è bello vedere come attraverso il servizio si creino delle relazioni profonde sul territorio, legami che superano le differenze generazionali e che sono per tutti noi uno stimolo a metterci sempre più in gioco!».

L’iniziativa è parte di un più ampio lavoro di Welfare di comunità avviato dall'Amministrazione in questi anni per creare reti di prossimità che siano in grado di attivare i cittadini e le organizzazioni locali nella cura del territorio, Come dichiara il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali Elisa Martino: «Grazie al gruppo scout Grugliasco 7 si aggiunge un’altra azione importante al nostro Welfare di Comunità che vede il suo sviluppo continuo attraverso l’assunzione di responsabilità di tutti. In questi anni abbiamo deciso di attivare delle reti di supporto alle persone anziane e alle loro famiglie mettendo a disposizione ascolto, cura delle singole relazioni a beneficio dell’intera comunità e risposte concrete e grazie alle proposte di chi si assume la responsabilità dell’altro insieme alla rete, possiamo migliorare e ampliare le risposte».