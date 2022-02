Incendio nella zona industriale di Settimo, danneggiate tre aziende

Diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo in via Mappano, a Settimo, dove nella serata di oggi, giovedì 17 febbraio, si è sviluppato un incendio all'interno del capannone della Edilpolimeri, impresa che produce resine.

Le fiamme hanno danneggiato anche due capannoni di aziende vicine. La situazione è al momento sotto controllo, ma le operazioni dei Vigili del fuoco andranno probabilmente avanti ancora per diverse ore.

Da chiarire le cause del rogo. Non risultano, per fortuna, feriti o intossicati.