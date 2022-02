Venaria, l'amministrazione intitola al giornalista Fabio Artesi la sala della Giunta comunale

Un gesto dal significato profondo. Un ricordo per un giornalista sempre attento al territorio e dal cuore grande, con lo sguardo rivolto costantemente a chi sta peggio di noi.

È fissata per giovedì 24 febbraio alle 16:30 (presso il Municipio, in piazza Martiri della Libertà 1) la cerimonia di intitolazione della sala della Giunta comunale di Venaria a Fabio Artesi, scomparso il giorno di Natale del 2020.



Professionista molto noto e apprezzato in tutta la zona di Torino (e non solo), Fabio è morto all'età di 56 anni dopo aver contratto il Covid-19.



Lavorava al quotidiano CronacaQui e collaborava con il settimanale Giallo, in precedenza aveva lavorato con il sito Zipnews, con il giornale locale La Voce e infine con ObiettivoNews e La Nuova Periferia.



Un professionista che aveva stretto rapporti di amicizia anche con molti amministratori locali. Tanto che lo stesso sindaco di Venaria, Fabio Giulivi, aveva voluto ricordarlo con un post su Facebook. E così anche l'allora sindaca di Torino, Chiara Appendino.