Torino aumenta l'Irpef, ma anche i fondi per tagliare erba, sistemare le buche e per il sociale

Torino aumenta l' irpef , ma nei prossimi tre anni crescono i soldi per tagliare l'erba e asfaltare le strade , così come per i servizi sociali . Il sindaco Stefano Lo Russo questo pomeriggio ha incontrato, insieme all'assessore al finanze Gabriella Nardelli , i sindacati per illustrare i numeri del bilancio di previsione 2022-2024.

"Al disavanzo da 888 milioni"

Lo Russo punta a nuove quote di Iren

In primis, come ha spiegato il sindaco, rimarranno invariati i canoni come la Cosap , "manterremo poi tutte le agevolazioni Isee alle famiglie, aumenteremo gli stanziamenti per il trasporto disabili e non dismetteremo altre quote di Iren e Gtt". Una decisione in controtendenza con l'amministrazione Appendino, che ha venduto azioni del colosso energetico. E Lo Russo, sebbene al momento il bilancio non lo consenta, accarezza il sogno di aumentare nuovamente la presenza di Torino all'interno di Iren.