Tav e Terzo valico, c'è Orbassano tra i Comuni "speciali". Cirio: "Non siamo più Nord Italia, ma centro Europa"

"Quando mi sono insediato la Tav era ferma, ora procede in maniera spedita e, insieme al Terzo valico, farà presto del Piemonte il centro dell'Europa in termini di collegamenti, merci, ma anche imprese e posti di lavoro". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, annuncia la delibera che definisce i Comuni "retroporto" della nostra regione, soprattutto nelle province di Asti e Alessandria, ma che di fatto coinvolgono molte province, compresa quella di Torino, che della Tav è "protagonista".

"UN INCROCIO CHE CREA SVILUPPO"

"Lisbona-Kiev e Genova-Rotterdam sono le due direttrici che fanno del Piemonte non più una città del nord Italia, ma del centro Europa. Dobbiamo partire da qui per trovare le nuove vocazioni economiche e industriali che possono dare sviluppo e prospettive", aggiunge Cirio.

"Intorno a questo incrocio ai svilupperanno attività burocratiche, di logistica, di packaging e molto altro. Un fulcro di ricchezza che sarà la rivincita del Nord Ovest Italiano, dopo anni in cui la locomotiva è stata il Nord Est".

COMUNI ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE

Nella delibera della Regione, ci sono Comuni che avranno poteri in più e oneri in meno. Comuni speciali, insomma. Resi speciali dal passaggio delle merci. Sono le prime di questo genere in Italia.

"La Zona logistica semplificata porta importanti sgravi di procedure burocratiche alle aziende che si insediano - dice l'assessore regionale alle infrastrutture, Marco Gabusi - ma non mancheranno agevolazioni fiscali, anche se in misura minore rispetto alle Zes, zone economiche speciali".

Il naturale retroporto è il Basso Piemonte: l'iniziale definizione di sei paesi dell'Alessandrino (capoluogo compreso), ma col tempo si è lavorato per ampliare la cerchia. "Questo ci ha consentito di inserire altre candidature", dice Gabusi. E si arriva ad altri 14 località: 9 in Alessandria, 2 ad Asti, uno a Cuneo e Novara e uno a Torino, in particolare il sito interporto di Orbassano. L'assessore regionale si attende una risposta del Governo entro la primavera.

"TORINO TORNA AL TAVOLO DELLE DECISIONI A GENOVA"