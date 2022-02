Torino "sotto assedio" durante le migrazioni mondiali: record di gru nella provincia (ma non è sempre un buon segno) [FOTO]

Bellissimi, iconici, da film. E soprattutto stanno "assediando" la provincia di Torino concentrandosi nelle zone delle risaie e delle pianure vicino a noi. Si tratta delle gru, splendidi animali dal collo lungo e che si spostano - quando volano - seguendo un disegno a V quasi perfetto.



Non si tratta certo di una specie tipica di Torino e del Piemonte, ma gli esperti hanno raccolto dati ed evidenze che sembrano confermare la preferenza per questi animali nei confronti delle zone poco fuori la provincia. Una sorta di "passaparola" che, con il trascorrere degli anni, ha fatto salire Torino e dintorni nel "tripadvisor" delle gru di tutto il mondo. Facendo aumentare gli arrivi e le soste in attesa di ripartire per la destinazione finale.





Un numero da record: 4285 "ospiti"

Secondo gli scienziati dell'Ente di gestione delle aree protette del Po Piemontese, un gruppo di uccelli da 750 esemplari si è radunato a Crescentino nei dintorni del ponte sul Po (proprio al confine con Torino), mentre altri 3535 sono stati contati nella zona della confluenza tra i fiumi Sesia e Po, sempre nel vicino Vercellese. Un totale di 4285 gru svernanti che rappresentano un numero record, che si inserisce nella tendenza alla crescita riscontrata negli ultimi anni.

Le rotte delle gru

Al di fuori del periodo riproduttivo, questi animali si muovono quasi esclusivamente in stormi composti anche da decine e a volte da centinaia di individui e lungo il loro viaggio si fermano nelle aree umide, per riposarsi o rifocillarsi di insetti, piccoli anfibi e pesci, ma anche di semi. Ecco perché la predilezione per le risaie alle porte della provincia di Torino.