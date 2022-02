Un diamante splende nelle mani di una donna: a Torino, tra i Jacks, la "regina" comanda dalla panchina [FOTO]

Se fosse un film Usa (nazione che sul tema del baseball ha prodotto chilometri di pellicola) la scena finale sarebbe quella c lei, in piedi sul monte di lancio, che arringa la squadra dopo l'ennesima vittoria.



Invece i riflettori, questa volta, si accendono a Torino: il campo è quello di via Passo Buole - in piena zona Lingotto (casa anche dei Grizzlies, in serie A)- quasi alla periferia di una città che ha nel cuore e nei libri di storia ben altri sport. Ma la vicenda è davvero unica nel suo genere. E coinvolge una delle società che gioca la serie C nazionale, nel girone A. I Torino Jacks (che tradotto vorrebbe dire i "fanti", nel gioco di carte. Ma anche i "dadi" in slang Usa), hanno infatti portato a termine una piccola rivoluzione. Hanno scelto di affidare la guida tecnica della prima squadra maschile a un manager donna: Monica Miroglio. Un caso unico, che conta una situazione simile (sempre in serie C) in Sicilia, mentre in serie B una donna occupa un ruolo all'interno dello staff tecnico, ma non ne è alla guida.





[Il diamante di via Passo Buole]

Un curriculum di tutto rispetto: "Abbiamo subito pensato a lei"

Dopo una grandissima carriera da giocatrice di softball, campionessa italiana, componente della Nazionale e poi allenatrice (vincendo tutto anche a livello "master"), dal 2014 Monica Miroglio è entrata nella famiglia dei Jacks. "Prima si è occupata del softball femminile - racconta il presidente dei Jacks, Gian Paolo Longhin -, ma poi abbiamo pensato che un talento e una capacità come le sue potevano farci molto comodo anche sulla panchina della prima squadra seniores".

E aggiunge: "Non eravamo mai riusciti a trovare un manager adatto alle nostre esigenze, negli ultimi anni, tanto che erano stati gli anziani del gruppo a prendersi l'onere anche dell'aspetto tecnico. Poi ci siamo chiesti: quali manager validi conosciamo? E abbiamo subito pensato a Monica. Che nel softball è stata un personaggio di primissimo piano. E le abbiamo proposto di allenare e lanciarsi in questa sfida".





[Da sinistra, Muzzin, Miroglio, Longhin e Vegni]

Stagione 2021/22: obiettivo playoff. "Coi ragazzi nessun problema"

E se queste sono le settimane della preparazione atletica e della fatica (Miroglio è anche laureata in scienze motorie, oltre a essere preparatrice atletica e mental coach) la stagione 2021-2022 inizierà intorno a Pasqua, per concludersi a fine luglio. "E se saremo molto bravi, a settembre possiamo puntare a fare i playoff per salire in serie B - dice la manager, mentre misura coi passi il diamante di via Passo Buole -. All'inizio ho osservato qualche allenamento stando in disparte. Poi ho deciso di accettare il ruolo e in queste settimane non ho notato nessuna differenza o diffidenza: i ragazzi accettano e fanno quel che dico, si fidano, parlo con ciascuno di loro. Ho sicuramente un approccio diverso dal modello di manager che avevano in testa, ma questo non crea problemi".

"Nel nostro sport c'è una grande apertura e nessun preconcetto"

E il polso dello spogliatoio emerge dal racconto che ne fa Moreno Muzzin, giocatore e dirigente dei Jacks, tra i "vecchi" della squadra, che conta quest'anno un roster di 15 persone e un'età media sui 24-25 anni. "La fama di Monica, grandissima giocatrice e poi tecnico competente e capace, ha subito annullato ogni preconcetto. E poi la serie C del baseball è da tempo che mostra una grande apertura: da almeno 25 anni ci sono, per esempio, arbitri donne".

Un cambio di mentalità

Scegliere una manager donna è anche un segnale importante in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, a realizzare una parità di genere nei fatti e non solo nei propositi. "I Jacks hanno scelto di affidare il comando a un'allenatrice perché in gamba e non per il fatto che sia una donna. E speriamo che questo aiuti a cambiare anche la mentalità dei giovani giocatori, dentro e fuori dal campo". Le parole sono di Orlando Vegni, mostro sacro del baseball italiano (e non solo) e oggi componente della famiglia Jacks.

E aggiunge: "Da 60 anni il softball e il baseball sono una presenza importante qui al Passo Buole. E un tempo non sarebbe stato possibile immaginare una comunanza così stretta tra uomini e donne. Invece, con il passare degli anni, si sono fatti grandi passi avanti, anche giocando tornei misti. C'è competizione e non è detto che il maschio la spunti sempre. Anzi, una convinzione di questo tipo è legata ad un retaggio culturale ormai antico, e superato dall'evidenza che tra i generi ci siano sì differenze, ma non disparità. Si è creato un gruppo, si è creata amalgama e rispetto reciproco".





[Lo storico tabellone segnapunti del campo dei Jacks]

Riflettori sul diamante

Certo, praticare un qualunque altro sport a Torino che non sia il calcio è una condanna alla seconda (o terza fila). Ma il movimento del baseball non demorde. "Abbiamo ospitato di recente a Torino, Settimo e Avigliana gli Europei - ricorda Muzzin - e anche se è difficile uscire dal cono d'ombra del calcio, siamo custodi di una lunga tradizione. E anche una novità come questa può contribuire a far parlare anche di noi".

E i Jacks, intanto, pianificano anche il futuro. Dopo essere stata l'unica squadra di Torino a vincere un titolo nazionale Juniores (era il 1970-1971), ora partecipano alla costruzione di una rete tra le squadre piemontesi. Per ora stanno allestendo la Under 12, in collaborazione con l'ASD La Loggia Softball, e hanno stretto un accordo con il BC Settimo, che invia giocatori Under 21 a rinforzo delle fila dei Jacks. Tutto questo,. Anche per celebrare una ricorrenza importante. "L'anno prossimo - conclude con orgoglio il presidente Longhin - festeggiamo 60 anni di attività".