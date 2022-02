Torino Comedy Lounge presenta Pippo Ricciardi in "50k SpecKtacular"

I numeri parlano. Lo sa bene lo stand up comedian Pippo Ricciardi, che in un solo mese di attività sui social ha visto i propri account Instagram e TikTok raggiungere la strabiliante quota di 70.000 follower. Merito di una comicità fresca, surreale e fuori dai canoni, cifra stilistica del performer andriese trapiantato a Torino e tra i più conosciuti e apprezzati della scena sabauda (e non solo). Proprio per festeggiare l’importante traguardo online – fissato, inizialmente, ai 50.000 follower –, il collettivo Torino Comedy Lounge (di cui Ricciardi è vicepresidente) ha deciso di dedicargli una serata speciale, Pippo Ricciardi. 50k SpecKtacular.

Il live sarà un condensato dell’irriverenza stilistica di Ricciardi, in cui si susseguiranno monologhi, parentesi di comicità sperimentale, improvvisazione, disagio e tanti ospiti provenienti da tutta Italia per omaggiare il successo dello stand up comedian pugliese. "Vorrei che fosse uno special grande, immersivo e coinvolgente", spiega Ricciardi, "Un espediente per condividere il mio mondo con il mio pubblico, sia live sia online".

CUBO TEATRO OFF TOPIC, via Pallavicino 35, domenica 20 febbraio, ore 21

E in live streaming su Facebook e Patreon