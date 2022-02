Benzinai di Torino in ginocchio tra il caro bollette e il crollo dei consumi: "È una tempesta perfetta"

Da un lato la spinta ai prezzi dei carburanti, dall'altro le bollette che salgono alle stelle con un +135% medio che in un anno vorrebbe dire rincari da 10.000 euro in più per ciascun un impianto.. Si trovano stretti (per non dire stritolati) in una morsa fatale i gestori di distributori di benzina di Torino e provincia. Una “tempesta perfetta” aggravata da un calo di clientela e che apre a scenari decisamente preoccupati.

"Noi, gli unici commercianti che non scaricano i costi sui clienti"

“Il rialzo generalizzato dei costi energetici ha influito anche sui prezzo dei carburanti – dice Enzo Nettis, presidente della Faib-Confesercenti di Torino e provincia -, ma per noi c’è un puro e semplice aumento dei costi, senza che ci rimanga nulla dell’incremento di benzina e gasolio che si sta registrando da qualche settimana. Il nostro margine, infatti, è fisso: sono circa 3 centesimi e mezzo al litro, qualunque sia il costo di benzina e gasolio. Siamo l’unica categoria di commercianti che non può traslare, neppure in parte, sui consumatori i maggiori costi delle merci. Ma i consumatori non sono tenuti a saperlo e quindi danno la colpa a noi. L’aumento dei carburanti ha ridotto la nostra clientela, perché – giustamente dal loro punto di vista – i consumatori stanno sempre più attenti a spendere. Ma devono sapere che noi e loro siamo entrambi vittime di questo andazzo”.

Numeri da brivido: si va verso il raddoppio dei costi

E sono da brividi i numeri che emergono dall'indagine che Faib-Confesercenti ha condotto sul costo delle bollette dei gestori. Un piccolo impianto con solo erogato, senza altri servizi, vedrebbe salire la bolletta da 559 a 1000 euro. Un costo che in un impianto medio sale addirittura da 919 a quasi 2180. Mentre in autostrada l'impennata sarebbe da 1.230 a oltre 3.000 euro.

Le cose vanno anche peggio se, accanto al normale servizio di rifornimento, si abbinano anche altre attività: Un impianto con autolavaggio e cambio gomme pagherebbe da 1302 euro a 3278 euro.

“Tra poco la benzina – spiega Nettis – raggiungerà i 2 euro al litro. Io per un rifornimento di venti euro (che è la media dell’erogato) mi metterò in tasca 35 centesimi lordi con cui dovrò far fronte anche all’aumento della bolletta. E vendiamo sempre di meno. La pandemia ci ha portato via il 30% degli incassi e non abbiamo ancora recuperato le vendite di prima: lo smart working sempre più diffuso e i frequenti blocchi dei diesel fanno la loro parte, e ora questa mazzata delle bollette. Così non reggeremo a lungo”.

Il "peso" delle aperture notturne obbligatorie: "Il Governo ci aiuti" Secondo gli addetti ai lavori, particolarmente gravoso sta diventando l’obbligo delle aperture notturne: “Illuminare i piazzali di notte è uno dei nostri costi più significativi e l’erogato si sta riducendo progressivamente. Eppure non possiamo non tenere aperto, sia per ragioni di sicurezza (rifornimenti in emergenza, come ad esempio per le ambulanze, che fanno benissimo a protestare per l’aumento dei loro costi), sia per i self-service. Ma gli incassi non coprono neppure le spese: lavoriamo in perdita. Saremo costretti a interrompere il servizio notturno come forma di protesta".