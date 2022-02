Ztl videosorvegliata, Moncalieri si avvicina al traguardo: affidato lo studio di fattibilità

Il Comune di Moncalieri ha affidato ad uno noto studio milanese, per circa 9 mila euro, lo studio di fattibilità tecnica ed economica della zona a traffico limitato videosorvegliata nel centro storico.

Rilevazione automatica degli accessi

La Ztl, nelle intenzioni della Giunta guidata dal sindaco Paolo Montagna, dovrà essere dotata di un sistema di videosorveglianza e rilevazione automatica degli accessi principali. "Le persone autorizzate e i residenti avranno accesso libero, con i varchi elettronici che saranno controllati, ma in questo modo si potranno anche eliminare le transenne che oggi delimitano l'ingresso al centro storico dalle 12 alle 24", ha spiegato il primo cittadino.

Quattro possibili varchi di ingresso

Il Comune di Moncalieri, come noto, ha individuato un perimetro di delimitazione della zona traffico limitato con quattro possibili varchi di accesso. Ci sarà anche un’area di pedonalizzazione, con sei ingressi.

"Con la videosorveglianza e le telecamere, poi, la Ztl potrà essere accesa o spenta a seconda delle esigenze e modulata anche in termini di orario", ha sottolineato il sindaco Montagna, che punta ad una azione "condivisa con residenti e commercianti". Un modo anche per spegnere le resistenze e la contrarietà di coloro che avevano espresso il loro no al progetto nei mesi scorsi.