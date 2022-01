Moncalieri presto si doterà di una Ztl videosorvegliata

L'occasione è stata la premiazione del contest fotografico lanciato per il Natale, che ha visto il successo della giovane Carlotta Lomonaco: "Siamo stati molto soddisfatti per il risultato ottenuto dalla città nel periodo delle feste: dal 1° dicembre al 7 gennaio abbiamo attirato l'attenzione di tanti turisti ma soprattutto abbiamo coinvolto moltissimi residenti. Ora dobbiamo pensare ad un progetto simile per la primavera. E sul centro storico pedonalizzato non torniamo indietro".

Ztl videosorvegliata

Paolo Montagna, sindaco di Moncalieri, non innesta la retromarcia, malgrado qualche residente e alcuni commercianti non si siano detti d'accordo con il progetto di chiudere alle auto il centro storico della città. "Proprio il successo della stagione natalizia, tenendo insieme la qualità con la curiosità delle persone, ha dimostrato che la strada è quella giusta. Ora si tratta di proseguire, portando a termine il progetto per la Ztl videosorvegliata".

Il sindaco ha parlato di un progetto esecutivo quasi pronto "per essere inviato a Roma, al Ministero delle Infrastrutture, per avere l'autorizzazione per poter poi installare le telecamere". Una soluzione che dovrebbe mettere tutti d'accordo e porre fine anche alle lamentele di alcuni: "Le persone autorizzate e i residenti avranno ovviamente accesso libero, con i varchi elettronici che saranno controllati, ma in questo modo si potranno anche eliminare le transenne che oggi delimitano l'ingresso al centro storico dalle 12 alle 24".

Operazione condivisa

"Con la videosorveglianza e le telecamere, poi, la Ztl potrà essere accesa o spenta a seconda delle esigenze e modulata anche in termini di orario", ha sottolineato Montagna. "Decideremo sentendo anche residenti e commercianti, sarà una azione condivisa". Realizzata senza attendere i soldi del Pnrr: "L'operazione sarà fatta a prescindere: proveremo a recuperare fondi terzi, rispetto a quelli comunali, ma se non ci riusciremo investiremo i soldi del bilancio: per noi questa è una priorità", ha concluso il sindaco di Moncalieri.