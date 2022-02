Le arcate dei Mercati generali: un cantiere "infinito" tra grandi progetti e un passato glorioso alle spalle [FOTO]

Lo stato in cui versano le arcate degli Ex Mercati Generali di Torino

Sono stati il cuore di un intero quartiere: un'area brulicante di merci, di persone e di vita quando - al suo interno - ospitavano i Mercati Generali. Chi ha qualche capello bianco in testa se lo ricorda bene, nel borgo Filadelfia (e non solo). E tutto intorno fiorivano attività e negozi.



Ora che dei mercati resiste solo il ricordo, anche piazza Galimberti assiste malinconica al degrado e all'abbandono. Tante le saracinesche abbassate, i cartelli "affittasi" o "vendita" e un senso di mestizia generale di una zona che cerca una nuova identità. Una nuova destinazione.



Per il momento, ciò che resta delle "arcate" sono solo poche cose. Un ultimo sussulto di vita che ha accompagnato i Giochi Olimpici Invernali del 2006 (di cui resta qualche insegna sbiadita), un servizio di guardiania riattivato dopo qualche tempo e che, almeno in parte, ha contribuito a migliorare la situazione e un cantiere "eterno", che fa da passaggio frettoloso e anonimo verso la passerella olimpica che porta al Centro Commerciale del Lingotto e al quartiere Nizza Millefonti.

Lo stato attuale

Per rendersi conto dello stato in cui si trovano le arcate, è sufficiente fare qualche passo all'interno della struttura di via Giordano Bruno. In parte, la vista è coperta dalla presenza di alcune barriere in laminato. Una base su cui sono state anche appoggiate alcune immagini che raccontano il passato dell'area. Ma il tutto non fa che rafforzare un effetto malinconico.

Il resto sono masserizie accatastate, vetri rotti o coperti da scritte e tag fatti con lo spray, materiali abbandonati, vuoto e sporcizia.





I progetti futuri

Quello del rilancio delle arcate degli ex Mercati Generali resta uno dei ritornelli più risuonanti, in campagna elettorale e non solo. Tanti, tantissimi i piani e i progetti che sono passati da queste parti, senza però fermarsi. L'ultimo, in ordine di tempo, sembra riguardare la Città della Salute. "Un progetto strategico per il futuro della città", aveva detto, a suo tempo, il sindaco Stefano Lo Russo, che proprio in piazza Galimberti aveva tenuto uno degli ultimi incontri della sua campagna elettorale.