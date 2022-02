Latitante individuato e arrestato dagli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia

Lo hanno notato lo scorso giovedì mattina in corso Giulio Cesare, mentre stava per salire su un autobus; l’uomo, un cinquantunenne italiano residente nel centro città, con numerosi precedenti di polizia a proprio carico, era stato colpito tre giorni prima da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Torino.

I poliziotti del Commissariato Dora Vanchiglia lo hanno identificato, notificandogli il provvedimento che lo condanna alla espiazione di un pena di 4 mesi e 5 giorni di reclusione e lo hanno portato un carcere.