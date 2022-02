Immagine imprevista: la performance per la mostra "Piero Simondo Laboratorio Situazione Esperimento"

Domenica 27 febbraio alle ore 17 appuntamento con la Compagnia EgriBiancoDanza all’Accademia Albertina di Torino con L’Immagine Imprevista, una performance site specific ideata da Elena Rolla per “Piero Simondo Laboratorio Situazione Esperimento, la prima mostra antologica su Piero Simondo curata da Luca Bochicchio”.

I danzatori sono i protagonisti di questa performance studiata appositamente per la mostra e per gli spazi in cui è inserita. Il pubblico mentre cammina ammirando le opere vede danzare intorno a sé, in simultanea, i duo, i trio e gli assolo. Il tutto senza musica. La danza, nel site specific, conduce il pubblico ad ammirare le opere, senza offuscarle e senza mettersi in contrapposizione ad esse.

Nel contesto specifico della mostra per l’allestimento in Accademia Albertina, Elena Rolla ha creato con la Compagnia EgriBiancoDanza una vera e propria performance di interazione tra pubblico ed arte contemporanea nelle sue forme animate e non.