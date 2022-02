Alla Continassa un nuovo polo di accoglienza per chi è stato sfrattato o si trova temporaneamente senza casa (FOTO)

A Torino un nuovo punto di accoglienza per chi è stato sfrattato, oppure si trova temporaneamente senza casa, nella zona della Continassa. Questa mattina il Comune e Intesa Sanpaolo hanno sottoscritto la convenzione che prevede il recupero dell'immobile di via Fiesole 15 per l'emergenza abitativa. L'immobile, ormai abbandonato da oltre un anno, ha ospitato per circa quindici anni la ludoteca "Walter Ferrarotti" mentre prima era una scuola.

Lo Russo: "La pandemia ha aggravato l'emergenza abitativa"

"Quello della casa - ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo - è senza dubbio tra le principali criticità della città: la pandemia ha aggravato la situazione. Come Amministrazione vogliamo mettere in campo una serie di interventi che hanno l’obiettivo prioritario di sostenere le famiglie più in difficoltà". L'immobile trasformato in due nuclei di ospitalità

Il progetto prevede la trasformazione dell’immobile in due nuclei di ospitalità: uno dedicato all’abitare condiviso, in grado di ospitare più nuclei familiari per periodi medio-lunghi, per un massimo di 69 posti e un altro destinato all’accoglienza temporanea di famiglie, con tempi brevi di ospitalità, per un massimo di 19 persone. Il cantiere partirà in estate e si concluderà nell'autunno del 2023: attualmente è in corso la selezione delle ditte che si occuperanno dei lavori.

Gros Pietro: "Attenzione e partecipazione alla vita della comunità" “Questo intervento di riqualificazione – dichiara Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo - testimonia lo spirito di attenzione al territorio e di partecipazione alla vita delle comunità, confermato anche per i prossimi anni e integrato, con l’inserimento nel nostro Piano di impresa, nella vita stessa della Banca”.