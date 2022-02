Controlli di stabilità e interventi di rafforzamento sugli alberi del Parco della Tesoriera

L'ultima caduta di un albero al parco della Tesoriera di Torino, fortunatamente senza conseguenze per persone e cose, risale solamente allo scorso 16 novembre: per risolvere una situazione potenzialmente molto pericolosa, anche alla luce delle piogge sempre più intense causate dai cambiamenti climatici (proprio come avvenuto nel caso citato, con la caduta di 45mm in una sola giornata, ndr), la Città ha avviato alcuni controlli di stabilità del patrimonio arboreo nell'ambito di un appalto triennale.

Gli interventi alla Tesoriera

Una parte importante dei lavori stanno riguardando proprio la Tesoriera: gli interventi prevedono lo “scollettamento” (rimozione del terreno dalla zona di transizione tra fusto e radici) in profondità dell'apparato radicale di alcune piante con l'obiettivo di rafforzarle grazie allo scambio di ossigeno con la superficie e all'assorbimento di elementi nutritivi e una prova di trazione con l'applicazione di un carico per valutare la resistenza delle stesse radici al sollevamento della zolla.

La notizia è stata accolta con soddisfazione dagli esponenti della Circoscrizione 4: “Ringraziamo - ha commentato il coordinatore all'ambiente Lorenzo Ciravegna - il Verde Pubblico della Città per gli accurati interventi di controllo, considerando che il rischio all’interno della Tesoriera è molto elevato vista l'alta frequentazione del parco”.