In piazza d'Armi un camping d'eccellenza, la proposta di Torino Bellissima. Circoscrizione 2: "Concorso di idee per riqualificarla"

Un concorso di idee per riqualificare piazza d'Armi . A lanciare la proposta il presidente della Circoscrizione 2 Luca Rolandi , che questa mattina è intervenuto nella commissione dove è stata discussa la mozione del consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao per il recupero dell'area camper della Circoscrizione .

Firrao (Torino Bellissima): "Situazione di degrado"

" L'area - ha aggiunto - è vicina al Comunale e al PalaAlpitour: molte delle manifestazioni che si svolgeranno nei prossimi anni passeranno per quei due poli, dagli Eurovision Song Contest alle Atp Finals ". Eventi che attrarranno quindi in questo spicchio della Circoscrizione 2 migliaia di turisti.

Lo spazio di sosta con accesso da corso Monte Lungo, come ha spiegato l'esponente della minoranza, è in " una situazione di degrado ".

"Un'area camping con strutture ecosostenibili"

Da qui l'idea di Firrao di riconvertire piazza d'Armi " in un'area camper dotata di servizi e strutture di eccellenza. Questo tipo di turismo è cresciuto del 20% in Italia ".

Rolandi (Circoscrizione 2): "Concorso di idee"

Una proposta accolta favorevolmente dal presidente della Circoscrizione 2 Rolandi, che ha spiegato di voler avviare un dialogo con l'assessore all'Urbanistica del Comune di Torino Paolo Mazzoleni " perché si faccia un concorso idee per trovare una soluzione per la ristrutturazione area camper . Vogliamo riportarla ad una condizione di normalità " ha concluso.

Tresso: "Confronto tra assessorati e Circoscrizione"

Il Comune ha avviato un percorso per la riqualificazione generale di piazza d'Armi. Nelle scorse settimane sono stati effettuati alcuni primi interventi di riqualificazione del verde e dell’arredo urbano del parco, come spiega l'assessore alla manutenzione Francesco Tresso, "per accogliere al meglio i tanti turisti e i torinesi che affolleranno gli spazi in occasione dell’Eurovision e delle ATP Finals".

"Quest’area ha alcune grandi potenzialità e caratteristiche da valorizzare, per cui auspico che nel breve periodo possa partire un confronto degli assessorati con la Circoscrizione e i diversi soggetti coinvolti per mettere a sistema visioni e scenari e definire al meglio una destinazione d’uso futura” conclude Tresso.