Iniziati gli interventi di messa in sicurezza dello stabile di via Aosta 119

Gli uffici del Pronto Intervento della Città sono al lavoro per ridare decoro e sicurezza allo stabile di via Aosta 119, da anni oggetto di segnalazioni come zona di degrado e per problematiche di ordine pubblico.

Al momento si è proceduto con la messa in sicurezza del passaggio pedonale, con l'asportazione degli apparati radicali sul suolo pubblico e la sistemazione superficiale dell'asfalto. A breve si procederà con il rifacimento della segnaletica orizzontale per delimitare il passaggio pedonale. La situazione è costantemente monitorata anche dal Corpo di Polizia Municipale e altre iniziative sono al vaglio della Città.

Dichiara l'assessore alla Cura della Città, Francesco Tresso: "Quello intrapreso è un percorso lungo e complesso, chiediamo quindi ai cittadini di pazientare per il tempo necessario al completamento dei lavori e la messa in sicurezza del luogo, volti a restituire adeguate condizioni di sicurezza, igiene e decoro".