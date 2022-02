Champions League: dove può arrivare la Juve?

Finalmente tutte le principali big d’Europa stanno tornando a solcare i campi della Champions per degli ottavi che sapranno regalare delle partite dall’alto contenuto tecnico e dall’altrettanto elevato spessore emotivo. Match ovviamente imperdibili che potranno essere seguiti in tv ed in streaming.

Futuro tutto da scrivere anche per la Juventus che si ritroverà a disputare l’andata degli ottavi contro il Villareal per una sfida che già ora ha promette scintille in campo e fuori, come l’allenatore del sottomarino giallo Emery ha fatto intendere con le sue dichiarazioni. Ma questa edizione della Champions League come vede la Juventus? Fin dove può arrivare la squadra di Allegri?

Juventus: road to San Pietroburgo?

Il 28 Maggio 2022 alla Gazprom Arena di San Pietroburgo si terrà la finale dell’edizione Champions League 2021-2022, ci sarà la Juventus? In Italia la Champions manca dall’ormai lontano 2010 e la Juve ha tutta l’intenzione di interrompere questo lungo digiuno per potersi aggiudicare un trofeo che manca dalla bacheca da troppo tempo.

I bookmakers, per quel che riguarda le quote Champions, vedono attualmente favorite su tutte Bayern Monaco, PSG e Real Madrid con City e Juventus pronte a sparigliare le carte in tavola e porsi come serie pretendenti al titolo finale.

E sicuramente di questa idea è anche uno dei leader dello spogliatoio, quel Bonucci che proprio durante la sua premiazione al FIFA FIFPRO Men’s World 11 ha dichiarato testualmente come: "Ora vogliamo prenderci un posto in Champions, lottare fino all’ultimo per vincere quella di quest’anno". Parole che hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi per il prossimo match di una competizione in cui negli ultimi anni la Juventus ha raccolto molte più delusioni di quanto avesse preventivato.

Per poter arrivare alla finale, però, prima di tutto occorre superare gli ottavi di finale in cui la Juve nel sorteggio ha pescato il sempre temibile Villareal guidato dal vecchio volpone Emery. Sicuramente lo sforzo economico compiuto sul mercato di Gennaio è stato notevole per la Juventus e finalizzato non solo al campionato, ma ad andare il più lontano possibile in Champions.

Juventus e nuova lista Champions E se il mercato di Gennaio ha portato facce nuove in quel di Vinovo, Allegri ha apportato ragionevoli modifiche nella lista dei giocatori per la Champions inserendo Pellegrini e i due neo acquisti Zakaria e Vlahovic.

Sebbene infortunato, Chiesa non è stato escluso al contrario di Kaio Jorge. Per quel che riguarda il capitano Chiellini, invece, il suo problema muscolare al polpaccio avvertito durante la partita con il Verona ancora non consente di avanzare una prognosi, tuttavia tutto lascia supporre che la gara di andata degli ottavi verrà molto probabilmente saltata.

Poi ci sono Vlahovic e Zakaria che hanno già lasciato un’impronta decisiva nelle prime partite di campionato in cui sono stati schierati, motivo per cui mister Allegri spera che possano ripetersi anche in Champions contro un avversario che solo sulla carta può apparire di livello più basso.

Gli ottavi di finale: Juventus vs Villarreal

Il 22 Febbraio allo stadio Estadio de la Ceramica si giocherà il primo atto degli ottavi che vede contrapposti Villareal e Juventus. Il sottomarino giallo, attualmente settimo nella Liga, si presenta come un avversario da non sottovalutare affatto, soprattutto alla luce della recente prestazione con il Real Madrid, ed è lo stesso allenatore Emery a presentare la sfida contro la Juventus alla sua maniera: "Nella Liga stiamo provando a essere tra le migliori, ma vogliamo alzare l’asticella e prepararci a battere ed eliminare i top club anche in Champions League".

Dichiarazioni che aggiungono ulteriore pepe a una sfida che si preannuncia già ricca di emozioni da ambo le parti. La Juventus ha potuto beneficiare dell’impatto positivo di Zakaria e soprattutto di Vlahovic con cui ha aggiunto un terminale dall’enorme peso specifico a un attacco già di suo notevole.

Qualche riserva sul fatto che i nuovi acquisti non hanno mai solcato i grandi campi europei ci sono, questo è l’anno in cui la Juventus deve fare quel necessario passo in più in campo internazionale e capire finalmente quale sia la sua effettiva dimensione.

Se l’addio di Ronaldo ha in un certo qual modo alterato alcuni equilibri interni, è altrettanto vero che Allegri sembra aver ritrovato il bandolo della matassa e laddove gli ottavi venissero superati, anche alla luce dei risultati sugli altri campi, al momento del sorteggio per i quarti si può davvero cominciare a sognare in grande.