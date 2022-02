Fondi per le politiche sociali: in arrivo 458mila euro per il Chivassese

Nell’ambito del riparto del Fondo nazionale per le Politiche sociali relativo all’anno 2021, la Regione Piemonte ha approvato stanziamenti che consentiranno di finanziare 48 enti gestori.

In merito al fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, per il Chivassese, in particolare per il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (C.I.S.S.) e i 19 Comuni che ne fanno parte, sono stati stanziati 457.444,58 euro, di cui 12.040,00 euro destinati alla supervisione del personale dei servizi sociali e ulteriori 12.040,00 euro rivolti alle dimissioni protette.

“L’azione governativa della Regione Piemonte a trazione Lega ha dimostrato di saper guardare sempre con particolare attenzione alle famiglie, ai bambini e agli adolescenti - sottolinea il consigliere regionale Gianluca Gavazza -. Questo stanziamento consentirà di garantire un maggiore sostegno agli enti gestori piemontesi che si sono contraddistinti per l’efficienza e per i servizi offerti alla popolazione, nello specifico verso i più fragili”.

La metà delle risorse messe a disposizione, infatti, dovranno essere utilizzate per azioni a favore delle famiglie e dei minori in situazioni di vulnerabilità; un’ulteriore parte verrà destinata ad un programma per la prevenzione dell’allontanamento dei minori dalle famiglie.

“La scelta della Regione Piemonte di assegnare metà dei fondi per le famiglie e i minori, grazie all’azione del Presidente Alberto Cirio e dell’Assessore al Welfare Chiara Caucino, - evidenzia ancora il leghista Gianluca Gavazza - risulta essere determinante al fine di favorire e sostenere i più piccoli e i più fragili, politica che il governo regionale targato Lega intende portare avanti”.