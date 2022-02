Per i suoi 100 anni la bocciofila Madonna del Pilone si rifà il look per accogliere giovani, adulti e anziani

La bocciofila Madonna del Pilone si rinnova e, in occasione del centenario dalla propria fondazione, ha deciso di rifarsi il look. Lo storico circolo è tra i vincitori, grazie al progetto #anothersports, del bando Muoviamoci di Compagnia di San Paolo in partnership con il centro servizi per il volontariato VolTo e l'impresa di costruzioni GestProject. Il prossimo 10 marzo partiranno i lavori di restyling dei 3500 metri quadrati dello spazio, a cura dell'architetto Pier Franco Bodriti Grosso, e termineranno entro maggio.

Cosa sorgerà nel Circolo

Ai campi da bocce, all'orto didattico, all'area giochi e all'osteria si affiancheranno presto una “gabbia” per lo street soccer 3 contro 3, un campo da pickleball (sport ibrido tra tennis, padel, badminton e tennistavolo, ndr), una palestra all'aperto con attrezzature per il fitness, un'area polivalente per i ragazzi e due strutture da destinare a sale riunioni: “La nostra parola d'ordine – ha spiegato il presidente del circolo Franco Corno – è inclusione: con questo progetto di riconversione degli spazi vogliamo coinvolgere tutti partendo dai più giovani; la decisione di fissare il costo di tesseramento annuale a 10 euro va proprio in questa direzione”. Neo direttore generale sarà Marco Grilli di AlfaTeatro/Compagnia Marionette Grilli, partner culturali dell'iniziativa: “Qui – ha commentato – più realtà potranno coesistere e collaborare assumendosi una grande responsabilità nei confronti della cittadinanza, per far sì che le persone stiano bene e possano vivere delle belle esperienze”.

La vicinanza delle istituzioni

Durante l'inaugurazione della nuova insegna, avvenuta questa mattina, anche le istituzioni hanno voluto trasmettere la propria vicinanza a un'iniziativa in grado di dare nuova linfa al quartiere Madonna del Pilone: “Il tasso di mortalità associativo - ha sottolineato il capogruppo dei Moderati in Consiglio Regionale Silvio Magliano – durante il Covid è stato molto alto ma questo è un segnale di speranza per una città che vuole tornare a stare insieme”. “Dobbiamo valorizzare - ha aggiunto l'assessora al lavoro della Città Gianna Pentenero – luoghi come questo per la storia, la forza e la dinamicità che rappresentano; con il Pnrr speriamo di riuscire a dare un ulteriore aiuto”. Il risultato è stato possibile grazie al dialogo con la Circoscrizione 7: “Dopo una lunga riflessione - ha sottolineato infine il presidente Luca Deri – abbiamo scelto di riconvertire le bocciofile in aree polivalenti: i successi ottenuti qui, al Meisino e a Vanchiglietta ci danno ragione. Insieme al motovelodromo avremo due spazi sportivi per il quartiere”.