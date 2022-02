Incidente in via Cibrario, auto prova a evitare uno scooter e investe un pedone

Un terribile incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio all’incrocio tra via Cibrario e via Tenivelli: qui un’auto e uno scooter sono state protagoniste di un sinistro che ha coinvolto anche un pedone, vestito e trasportato al CTO di Torino.

Stando a una prima ricostruzione della dinamica, l’auto sarebbe finita sul marciapiede proprio per evitare lo scooter. Il conducente del motociclo è comunque finito per terra, mentre la vettura ha investito un passante. Due i feriti, il pedone e il motociclista. Nessuna conseguenza, invece, per le due persone che si trovavano a bordo dell’auto.