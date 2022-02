Moncalieri, con l'auto urta un pedone e si ferma a chiedere scusa ma viene aggredita

Un piccolo incidente, come purtroppo ne capitano a decine, ha rischiato di trasformarsi in rissa a Moncalieri. Nella mattina di oggi, lunedì 28 febbraio, in piazza del Mercato la vettura guidata da una donna ha urtato un pedone che stava attraversando.

La donna al volante si è fermata subito per chiedere scusa e per capire le condizioni dell'uomo ma questo, un senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine, per tutta risposta l'ha aggredita. Solo l'intervento dei sanitari del 118, prontamente intervenuti, ha riportato la calma, invitando la signora a risalire in macchina e a ripartire, dopo aver lasciato i suoi dati.

Il pedone ha rifiutato i controlli medici e ha lasciato piazza del Mercato ancora adirato per l'accaduto. Sull'incidente adesso indaga la Polizia locale di Moncalieri, che sentirà le due parti per capire come procedere: al momento non ci sono denunce.