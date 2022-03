L'Esercito in alta val di Susa: al via l'esercitazione delle truppe alpine "Volpe Bianca" con Francia e Usa

Sono giorni di enorme tensione. Ed è bastato il transito di alcuni mezzi militari lungo la val di Susa, nei giorni scorsi, a far scattare le preoccupazioni in provincia di Torino, così come oggi c'era attenzione e preoccupazione nelle Valli Chisone e Germanasca per la vista di un convertiplano nei cieli. Ma l'Ucraina - in questo caso - non c'entra nulla. Ha preso il via "Volpe Bianca", la 72esima edizione dell'esercitazione delle truppe alpine delle Forze armate che per due settimane impegnerà uomini e donne in divisa ella zona di Sestriere.

Due settimane divise in quattro fasi

L’esercitazione pianificata dal Comando delle Truppe Alpine dell’Esercito si svilupperà articolandosi in quattro fasi distinte, alle quali parteciperanno tutti i reggimenti alpini, più altri reparti dell’Esercito e unità francesi e statunitensi.